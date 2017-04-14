Події

16:44 14.04.2017

Наглядова рада "Укрнафти" готує звернення до уряду щодо розблокування експорту нафти

Наглядова рада (НР) ПАТ "Укрнафта" доручила правлінню підготувати звернення до Кабінету Міністрів України з питання надання можливості компанії для продажу на експорт нафти та газоконденсату, повідомила прес-служба "Укрнафти".

Відповідне рішення НР ухвалила на засіданні 13 квітня.

У компанії нагадують про затоварювання складів, яке має місце через відмову єдиного в Україні діючого НПЗ від закупівлі нафти в "Укрнафти" на користь Azeri Light.

Окрім питання експорту нафти, НР також обговорила проблему податкової заборгованості компанії. У цьому контексті правлінню "Укрнафти" доручено звернутися до Державної фіскальної служби з пропозиціями щодо впровадження плану досудової санації, а також (як альтернативний шлях) - сформувати техзавдання для подальшої оцінки майна та запасів вуглеводнів із метою подальшого продажу та погашення боргів перед бюджетом.

НР також вирішила об'єднати три бурові управління (Прилуцьке, Охтирське та Прикарпатське) в одну філію "Укрнафта Буріння" (на базі Прилуцького УБР, без примусового звільнення працівників).

Як повідомлялося, НАК "Нафтогаз України" належить 50%+1 акція "Укрнафти", групі компаній, пов'язаних із колишніми акціонерами ПриватБанку, - близько 42% акцій.

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