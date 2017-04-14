ДФС забезпечить спрощений режим пропуску через митний кордон для учасників та гостей "Євробачення"

Державна фіскальна служба (ДФС) України забезпечить спрощений режим проходження митних формальностей іноземними учасниками та гостями пісенного конкурсу "Євробачення-2017", повідомляє прес-служба ДФС з посиланням на в. о. голови служби Мирослава Продана.

"ДФС готова забезпечити максимально високий рівень обслуговування всіх іноземних представників, які приїдуть до нашої країни на "Євробачення". Для них діятиме спрощений режим пропуску через митний кордон. Оформлення всіх матеріалів, продукції та технічного обладнання, необхідних для конкурсу, здійснюватиметься оперативно", - заявив він під час відеоселектора у ДФС за участю представників Держприкордонслужби України.

М. Продан наголосив, що для врегулювання організаційних питань пропуску іноземних учасників представники ДФС досягли домовленості з фахівцями інших міністерств і відомств, залучених до проведення конкурсу, про оперативний обмін інформацією щодо термінів оформлення товарів, пунктів пропуску, через які вони переміщатимуться, а також документів, на підставі яких такі товари оформлятимуть.

За словами в. о. голови ДФС, до здійснення митних формальностей будуть залучені найбільш досвідчені фахівці, підготовлені до оперативного вирішення проблемних питань, які можуть виникнути при оформленні, з суміжними службами.

Крім цього, згідно з інформацією прес-служби, під час селектора представники ДФС і Держприкордонслужби обговорили напрямки співпраці щодо організації пропуску громадян, товарів та транспортних засобів через державний кордон України, а також результати реалізації спільних проектів на окремих пунктах пропуску, стан розвитку інфраструктури пунктів міжнародного значення.

Як повідомлялося, пісенний конкурс "Євробачення-2017" відбудеться у травні в Києві. Як очікується, його можуть відвідати близько 15-20 тис. іноземних гостей.