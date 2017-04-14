Реєстрація електромобілів в Україні у I кв.-2017 зросла більш ніж удвічі

Показники реєстрації електромобілів в Україні (нових та уживаних) в січні-березні поточного року зросли в 2,1 раза порівняно з тим самими періодом 2016 року - до 620 одиниць, повідомляє Головний сервісний центр МВС.

"Найбільший попит на електромобілі, за даними сервісних центрів МВС, простежується в Києві (528 од.), в Одеській (486 од.) і Харківській (446 од.) областях. Слідом йдуть Дніпропетровська (134 од.), Львівська (127 од.), Київська та Запорізька області. Окрім цього, можемо побачити різний попит на авто залежно від місяця, вподобання та доступності конкретних марок на українському ринку", - наведено в повідомленні слова керівника ГСЦ МВС Владислава Криклія.

За даними ГСЦ, загалом за 2016 рік і перший квартал поточного року в Україні вперше зареєстровано 2284 електромобілі.

Серед основних переваг електромобілів - екологічність та економічність.

"Вартість "заправки" електромобіля в декілька разів нижча, ніж у бензинового або дизельного авто, а деколи підзарядитися можна і безкоштовно, адже на багатьох паркінгах перед ресторанами, торговельними чи бізнес-центрами все частіше встановлюють зарядні станції. Техобслуговування електромобілів відбувається рідше, а для функціонування їм потрібна менша кількість витратних матеріалів. Ціна електромобілів зазвичай вища, але кошти, зекономлені на заправці авто, компенсують зайві витрати", - констатують у ГСЦ МВС.

За його даними, найбільш затребуваними в Україні є автомобілі Nissan (1867 реєстрацій), Ford (98 од.), Tesla (89 од.) BMW (49 од.), Mercedes (43 од.)

Як повідомлялося, українські офіційні автоімпортери, відзначаючи значне перевищення на ринку уживаних електромобілів над новими, почали просування на ринок нових електромобілів, зокрема Renault, Kia, Nissan, BMW, Toyota.

Зокрема, компанія "Рено Україна" оголосила про початок продажу електромобілів до кінця 2017 року в офіційних дилерських центрах у Києві, Одесі та Львові.

Згідно з презентованою міністром інфраструктури України Володимиром Омеляном стратегією розвитку електротранспорту в Україні, частку електромобілів до 2020 року планується довести до 15% загальних продажів автомобілів у країні.

Для стимулювання ринку планується тимчасово, до 1 січня 2023 року, звільнити від ПДВ імпорт та подальше постачання електротранспорту (за винятком електробусів) і зарядних станцій, а також звільнити його від сплати акцизу.

Потім планується до 2028 року скасування імпортного ПДВ на комплектуючі до електротранспорту та зарядних станцій, на цьому ж етапі очікується початок масового виробництва електромобілів в Україні.

Третій етап передбачає тимчасове – до 1 січня 2033 року – введення нульової ставки ПДВ на вироблений в Україні електротранспорт, зарядні станції та комплектуючі до нього.

Положення концепції відображені у відповідному законопроекті, ухвалення якого очікує ринок.

Мінінфраструктури України планує в 2017 році провести тендер для придбання 50 зарядних станцій для електромобілів, орієнтовна вартість їх закупівлі становитиме 4,5 млн грн.