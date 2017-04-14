Священнослужителі різних конфесій мають рівне право бути призначеними на посади капеланів – Міноборони

У Збройних силах України не допускається встановлення будь-яких переваг або обмежень однієї релігії, віросповідання чи релігійної організації щодо інших, повідомляється на сайті Міністерства оборони у п'ятницю.

"Священнослужителі різних релігійних організацій України мають право бути призначеними на посади військових священиків (капеланів) у військових частинах ЗСУ, що, зокрема, передбачено наказом Міністерства оборони України від 14.12.2016 р. №685 "Про затвердження Положення про службу військового духовенства (капеланської служби) у Збройних силах України", - наголошується в повідомленні.

У Міноборони спростовують інформацію, що з'явилася в Інтернеті інформацію про нібито дискримінації священнослужителів за релігійними ознаками під час відбору і призначення на посади капеланів в ЗСУ. "У своїй діяльності ЗСУ керуються вимогами законодавства України і нормативно-правової бази Міністерства оборони України, дають право кожному військовослужбовцю ЗСУ вільно обирати церква і сповідувати будь-яку релігію", - заявляють у відомстві.

Також у повідомленні зазначається, що священнослужителі різних конфесій залучені до роботи Ради у справах душпастирської опіки при Міноборони і, при бажанні, беруть участь у всіх заходах у рамках душпастирської опіки особового складу ЗСУ. Зокрема, в нинішньому році священнослужителі взяли активну участь у пілотному курсі підготовки капеланів з участю капеланів Збройних сил Канади, а також у семінарі з питань функціонування військової капеланської служби з залученням військових капеланів Національної гвардії США.