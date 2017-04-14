Air China призупиняє авіарейси між Пекіном і Пхеньяном

Авіакомпанія Air China з 17 квітня призупинить авіасполучення з Пхеньяном, повідомило в п'ятницю Центральне телебачення (CCTV).

Західні ЗМІ в свою чергу відзначають, що рішення авіакомпанії було прийнято в світлі повідомлень про можливе проведення Пхеньяном чергових ядерних випробувань.

Раніше повідомлялося, що, згідно з останніми супутниковими знімками, КНДР завершила приготування до можливого нового ядерного випробування. У Південній Кореї і Японії вважають, що КНДР може провести чергове ядерне випробування 15 квітня в 105-ту річницю від дня народження засновника країни Кім Ір Сена або 25 квітня в 85-ту річницю з дня заснування Корейської народної армії.

У свою чергу в п'ятницю глава МЗС КНР Ван І висловив стурбованість у зв'язку з "зростанням напруженості" між КНДР і США, а також Південною Кореєю.