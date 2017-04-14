Події

17:43 14.04.2017

У центрі Москви журналіст фотографувався в костюмі статевого органу (фото)

Ведучий телеканалу "Дождь" (РФ) Павло Лобков був притягнутий до відповідальності за фотосесію в центрі Москви у інсталяції, що символізує пасхальне яйце. При цьому на журналіста був одягнений костюм у вигляді чоловічого статевого органу.

Відповідну фотографію опублікував в п'ятницю в фейсбуці його колега Сергій Ерженков. За його словами, Лобкова під час зйомки телесюжету затримали за порушення громадського порядку, а "реквізит вилучили".

Пізніше ведучого відпустили, оштрафувавши на 500 рублів.

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