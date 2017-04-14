Порошенко підписав закон про створення єдиного держреєстру військовозобов'язаних

Президент України Петро Порошенко підписав закон про створення єдиного державного реєстру військовозобов'язаних.

Як повідомляється на сайті Верховної Ради України, цей закон президент підписав 14 квітня 2017 року.

У свою чергу, за інформацією прес-служби Міністерства оборони України, державного реєстру буде єдиною автоматизованою інформаційно-телекомунікаційною системою, де буде зберігатися інформація про всіх військовозобов'язаних (призовників).

Реєстр міститиме особисті і службові дані військовозобов'язаних громадян України віком від 17 до 60 років, зокрема, відомості про дату виїзду за межі України і датою повернення на територію України.

Сюди буде перенесено відомості з ЦВК, Держприкордонслужби, Міносвіти, міграційної та фіскальної служб. Також реєстр поповниться даними військовозобов'язаних (призовників) з облікових карток та особистих справ військкоматів.

Власником всієї інформації виступатиме Міністерство оборони України, а розпорядником — Генеральний штаб ЗСУ.

"Реєстр має допомогти веденню військового обліку; планування та виконання заходів мобілізації, призову на строкову військову службу, прийняття на військову службу за контрактом; інформаційного забезпечення осіб, звільнених з військової служби, які мають право на пенсію, та членів сімей загиблих військовослужбовців відомостями щодо військового обліку", - зазначено в повідомленні Міноборони.

Як повідомлялося, 16 березня 2017 року Верховна Рада підтримала створення Єдиного державного реєстру військовослужбовців. За відповідний законопроект №2504а-д у другому читанні та загалом проголосували 236 народних депутатів.