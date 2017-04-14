Бойовики 29 разів обстріляли позиції сил АТО в п'ятницю, троє бійців поранено, уточнюють у штабі

Троє військовослужбовців Збройних сил України дістали поранень з початку доби, повідомляє прес-центр АТО у своїй зведенні станом на 18:00 п'ятниці, опублікованій у соцмережі Facebook.

Як наголошується в повідомленні, з початку доби незаконні збройні формування 29 разів відкривав вогонь за опорними пунктами ЗСУ.

Зокрема, на приморському (маріупольському) напрямку бойовики застосовували 120-мм міномети, великокаліберні кулемети, протитанкові гранатомети і стрілецьку зброю, на донецькому - 82-мм міномети, гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети, на луганському - 120-мм міномети, різні гранатомети і стрілецьку зброю.

Раніше прес-центр АТО повідомляв, що станом на 15:00 бойовики обстріляли позиції сил АТО 24 рази, при цьому четверо військовослужбовців дістали поранення. Згодом повідомлення було видалено.