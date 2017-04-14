Пасажира бізнес-класу United Airlines вжалив скорпіон

Канадця Річарда Белла, що летів бізнес-класом авіакомпанії United Airlines з американського Х'юстона в канадський Калгарі, в польоті під час ланчу вжалив скорпіон. Як розповів потерпілий, отруйна павукоподібні впало йому на голову з відсіку для ручної поклажі, після чого він поклав скорпіона перед собою на відкидний столик і той покусав його.

"Поки я їв, щось впало мені на волосся. Це щось виявилося скорпіоном. Я тримав його за хвіст, і він не міг мене вжалити. Але я впустив його на тарілку, і коли зібрався схопити його знову, він вдарив мене хвостом. на щастя, удар в основному припав на ніготь ", - розповів Белл телеканалу CBC.

Після цього пасажир змахнув агресивне членистоногое на підлогу, стюард накрив його чашкою, а потім змив в унітаз. Медсестра, яка летіла тим же рейсом, дала Беллу знеболююче. Після приземлення в Калгарі чоловіка відвезли в лікарню, де лікарі встановили, що його життю ніщо не загрожує. Через кілька годин його виписали. Інцидент стався в неділю, але відомо про це стало тільки зараз.

United Airlines запропонувала компенсацію Беллу, що летів зі своєю дружиною Ліндою. За словами пасажира, у нього немає намірів подавати на авіакомпанію до суду. Інцидент зі скорпіоном продовжує низку скандалів з United Airlines, включаючи насильницьке виселення пасажира з літака через овербукинга на минулих вихідних.

Як повідомлялося, авіакомпанія продала на рейс, що прямував 9 квітня через Чикаго в Луїсвілл, більше квитків, ніж місць у літаку - практика, відома як овербукинг. Однак тим же рейсом повинні були вилетіти чотири співробітники United Airlines, і компанія попросила пасажирів поступитися своїми квитки в обмін на місце на наступному рейсі і грошову компенсацію. Після того, як добровольців не знайшлося, за допомогою комп'ютера були обрані чотири довільних пасажирів, які були зобов'язані покинути рейс.

Один з таких пасажирів (лікар Девід Дао) відмовився підкоритися, після чого три охоронці виволокли його силою, розбивши губу. Інцидент був знятий двома попутниками на камери телефонів, після чого відео розійшлися по соцмережах і волали хвилю обурень. На записі видно, як кричущого чоловіка несуть по літаку за руки і за ноги.

Пізніше глава United Airlines Оскар Муньос пообіцяв компенсувати витрати на квитки не тільки потерпілому, а й усім іншим пасажирам рейсу. За кілька тижнів до цього United Airlines, четверта за обсягом перевезень авіакомпанія в США, відмовилася пустити на рейс двох дівчаток через те, що на них були легінси.

У 2009 році представники авіакомпанії заборонили кантрі-музиканту Дейву Керролу взяти на борт гітару вартістю $ 3500, змусивши здати її в багаж - після чого інструмент виявився зламаний через недбале поводження навантажувачів. Не добившись від компанії компенсації, музикант написав пісню "United Breaks Guitars" ( "United ламає гітари") про свої пригоди і зняв кліп, який набрав 16,7 млн ​​переглядів на YouTube. За чотири дні після виходу кліпу капіталізація авіаперевізника впала на 7,3%.