Події

20:02 14.04.2017

Луценко звільнив Суса з органів прокуратури

Генеральний прокурор України Юрій Луценко звільнив з органів прокуратури старшого слідчого з особливо важливих справ Головного слідчого управління Генпрокуратури Дмитра Суса, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у прес-службі відомства.

У свою чергу Д. Сус повідомив інтернет-виданню "Українська правда" про те, що дізнався про звільнення від журналістів і готовий відповідати на запитання у вівторок, 18 квітня.

Як повідомлялося, в серпні 2016 року громадські активісти вимагали від генерального прокурора Ю. Луценка звільнити начальника управління Генпрокуратури з розслідування кримінальних проваджень у сферах державної служби та власності Д. Суса через незаконні дій його співробітників стосовно представників Національного антикорупційного бюро (НАБУ).

У свою чергу Ю. Луценко повідомив про наявність оперативної інформації про загрозу життю Д. Суса.

У листопаді того ж року стало відомо, що генпрокурор залучив Д. Суса до дисциплінарної відповідальності за брехню в декларації та в анкеті доброчесності.

Крім того, наказом від 14 листопада 2016 року Д. Сус переведений з департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури в інший департамент - старшим слідчим з особливо важливих справ 6-го відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генпрокуратури.

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