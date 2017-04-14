У Києві незабаром розпочнеться реконструкція Контрактової площі та вул. Сагайдачного з улаштуванням пішохідної зони

Найближчим часом у Києві розпочнеться реконструкція Контрактової площі та вул. Сагайдачного з улаштуванням пішохідної зони, повідомляє прес-служба мера Києва Віталія Кличка.

За його словами, мета столичної влади - поступово перетворити Контрактову площу на пішохідну зону і зробити її місцем відпочинку, а не торгівлі. "На Подолі велика кількість історичних будівель, і нам потрібно зробити з нього туристичну Мекку. Ми зараз розробляємо концепцію і найближчим часом розпочнемо втілювати її в життя і перекривати вулиці. Таким чином облаштовують багато туристичних історичних зон у всьому світі. Ми враховуємо цей позитивний досвід інших країн і міст. Наша мета - зробити Контрактову площу туристичною перлиною, зоною відпочинку, а не торгівлі", - сказав В. Кличко в ефірі телеканалу "Київ".

За словами мера, частину МАФів буде перенесено, на площі облаштовано зелену зону.

Облаштування пішохідної зони на Подолі відбуватиметься у кілька етапів. Спочатку поблизу Контрактової пл. введуть нову тимчасову схему дорожнього руху. Другий етап - реконструкція прилеглих до площі вулиць - Покровської, Боричевого Току, Сагайдачного та інших. Третя черга - власне реконструкція площі. На четвертому етапі буде створено пересадочний вузол громадського транспорту.