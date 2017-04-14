Події

23:59 14.04.2017

В адміністрації Трампа вважають пріоритетом посилювати тиск на КНДР за підтримки Китаю

В адміністрації президента США Дональда Трампа вивчили різні варіанти вирішення північнокорейської проблеми, але відмовилися від найбільш радикальних з них, повідомляє в п'ятницю агентство "Ассошіейтед прес" (АП) з посиланням на неназваних американських офіційних осіб.

За їхніми даними, радники Д. Трампа розглянули широкий спектр ідей, в тому числі, які передбачають застосування збройних сил, щоб домогтися відмови Пхеньяна від ядерної зброї. В адміністрації вивчили і ідеї з повалення правлячого в Північній Кореї режиму. Також пройшло обговорення варіанту, що передбачає, зокрема, визнання Північної Кореї ядерною державою.

У підсумку, за даними АП, в адміністрації зупинилися на лінії, яка передбачає "максимальний тиск і залученість (США в процес вирішення проблеми КНДР - ІФ)".

Таким чином, як зазначає агентство, в Білому домі, судячи з усього, вирішили, в цілому, не відходити від політики колишньої американської адміністрації.

"Офіційні особи повідомили, що метою дій США буде денуклеаризация КНДР. Речі не може йти про укладення угоди з контролю над озброєннями або про зменшення ядерного арсеналу КНДР, так як в такому випадку США були б змушені визнати цю країну ядерною державою", - підкреслює АП .

У повідомленні говориться, що у Вашингтоні вважають важливим "посилити тиск на Пхеньян за підтримки Китаю - головного торгового і військового партнера КНДР".

ВАЖЛИВЕ

Бойовики 29 разів обстріляли позиції сил АТО в п'ятницю, троє бійців поранено, уточнюють у штабі

Порошенко підписав закон про створення єдиного держреєстру військовозобов'язаних

ГПУ підозрює ПриватБанк в умисному невигідному кредитуванні пов'язаних осіб під час рефінансування НБУ

Порошенко підписав закон, згідно з яким удвічі знижується ставка ПДФО на дивіденди

Бойовики від початку доби 24 рази порушили "режим тиші", четверо українських військових поранені

ОСТАННЄ

В мережі вже є індивідуальні результати з пробних тестів із ЗНО В особистих кабінетах учасників пробного тестування та на сервісі «Визначити результати пробного ЗНО» розміщені результати пробного ЗНО з історії України, математики, біології, географії, хімії, фізики, англійської, німецької, французької, іспанської та російської мов. Результати за шкалою 1–12 та шкалою 100–200 отримали лише ті учасники, які внесли свої відповіді до сервісу визначення результатів. Таблиці переведення тестових балів розміщені в розділі «Пробне ЗНО». Робоча група Українського центру з питань установлення порога «склав/не склав» та визначення результатів учасників пробного ЗНО встановила пороговий бал з кожного предмета: історія України – 26 математика – 12 біологія – 28 географія –29 хімія – 20 фізика – 15 іноземні мови – 16 російська мова – 29. Пороговий бал – це кількість тестових балів, яку може набрати мінімально підготовлений абітурієнт. При встановлені порогу «склав/не склав» враховується кількість завдань у тестах та кількість учасників, які складали пробне ЗНО. Абітурієнти, результати яких були не нижчими від «порогового бала», отримали оцінку за шкалою 100–200 балів. Нагадуємо, що результати пробного тестування не використовують для оцінювання рівня навчальних досягнень учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти та для конкурсного відбору на навчання до вищих навчальних закладів.

Літак ВМС США провів оперативну розвідку поблизу Криму

У США заявили про аналіз варіантів застосування сили по відношенню до КНДР

Ілон Маск анонсував вихід першого вантажівки Tesla у вересні

У Києві незабаром розпочнеться реконструкція Контрактової площі та вул. Сагайдачного з улаштуванням пішохідної зони

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
http://price.ua/catalog5651.html
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА