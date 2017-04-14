В адміністрації Трампа вважають пріоритетом посилювати тиск на КНДР за підтримки Китаю

В адміністрації президента США Дональда Трампа вивчили різні варіанти вирішення північнокорейської проблеми, але відмовилися від найбільш радикальних з них, повідомляє в п'ятницю агентство "Ассошіейтед прес" (АП) з посиланням на неназваних американських офіційних осіб.

За їхніми даними, радники Д. Трампа розглянули широкий спектр ідей, в тому числі, які передбачають застосування збройних сил, щоб домогтися відмови Пхеньяна від ядерної зброї. В адміністрації вивчили і ідеї з повалення правлячого в Північній Кореї режиму. Також пройшло обговорення варіанту, що передбачає, зокрема, визнання Північної Кореї ядерною державою.

У підсумку, за даними АП, в адміністрації зупинилися на лінії, яка передбачає "максимальний тиск і залученість (США в процес вирішення проблеми КНДР - ІФ)".

Таким чином, як зазначає агентство, в Білому домі, судячи з усього, вирішили, в цілому, не відходити від політики колишньої американської адміністрації.

"Офіційні особи повідомили, що метою дій США буде денуклеаризация КНДР. Речі не може йти про укладення угоди з контролю над озброєннями або про зменшення ядерного арсеналу КНДР, так як в такому випадку США були б змушені визнати цю країну ядерною державою", - підкреслює АП .

У повідомленні говориться, що у Вашингтоні вважають важливим "посилити тиск на Пхеньян за підтримки Китаю - головного торгового і військового партнера КНДР".