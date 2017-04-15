В мережі вже є індивідуальні результати з пробних тестів ЗНО

В особистих кабінетах учасників пробного тестування та на сервісі «Визначити результати пробного ЗНО» розміщені результати пробного ЗНО з історії України, математики, біології, географії, хімії, фізики, англійської, німецької, французької, іспанської та російської мов, повідомив Український центр оцінювання якості освіти на своєму сайті в п`ятницю.

Результати за шкалою 1–12 та шкалою 100–200 отримали лише ті учасники, які внесли свої відповіді до сервісу визначення результатів. Таблиці переведення тестових балів розміщені в розділі «Пробне ЗНО».

Робоча група Українського центру з питань установлення порога «склав/не склав» та визначення результатів учасників пробного ЗНО встановила пороговий бал з кожного предмета:

історія України – 26

математика – 12

біологія – 28

географія –29

хімія – 20

фізика – 15

іноземні мови – 16

російська мова – 29.

Пороговий бал – це кількість тестових балів, яку може набрати мінімально підготовлений абітурієнт. При встановлені порогу «склав/не склав» враховується кількість завдань у тестах та кількість учасників, які складали пробне ЗНО.

Абітурієнти, результати яких були не нижчими від «порогового бала», отримали оцінку за шкалою 100–200 балів.

Нагадуємо, що результати пробного тестування не використовують для оцінювання рівня навчальних досягнень учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти та для конкурсного відбору на навчання до вищих навчальних закладів.

Український центр оцінювання якості освіти – це державна установа, яка здійснює зовнішнє незалежне оцінювання результатів навчання, здобутих на певному освітньому рівні, а також проводить моніторингові дослідження якості освіти. Результати зовнішнього незалежного оцінювання випускників системи повної загальної середньої освіти використовують для прийому до вищих навчальних закладів та зараховують як оцінку за державну підсумкову атестацію.