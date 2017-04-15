Влада Японії приготувалися евакуювати 57 тисяч громадян з Південної Кореї

Рада національної безпеки Японії обговорив заходи, необхідні для евакуації 57 тисяч громадян країни з Південної Кореї в разі загострення відносин з КНДР. Як нагадує The Telegraph, в регіоні продовжилося зростання напруженості в зв'язку з можливими ядерними випробуваннями Північної Кореї і наближенням американської ударної групи до регіону.

Токіо домагатиметься схвалення Сеула для відправки військових літаків і військових кораблів разом з цивільним транспортом для евакуації. Японські чиновники також висловили занепокоєння можливістю проникнення північнокорейських шпигунів в країну.

Разом з тим, вважають в Токіо, що будь-яка зайва підготовка викличе тривогу серед громадськості. Головний секретар кабінету міністрів Японії Йошіхіде Суга заявив на прес-конференції в п'ятницю, що уряд завжди збирало і аналізувало інформацію про переміщення Північної Кореї, але утримувався від коментарів щодо деталей.