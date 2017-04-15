Настав 105-й день народження Кім Ір Сена. Що відбувається в КНДР

Народ КНДР відзначає в суботу "День сонця" - чергову річницю дня народження першого президента країни Кім Ір Сена, дідусі нинішнього лідера КНДР Кім Чен Ина. Зазвичай в честь дня народження Кім Ір Сена в країні проводяться широкі ідеологічні та культурні акції, включаючи військовий парад, театральні та музичні вистави, виставки, лекції та поетичні читання, розповідають народу про життєвий шлях "вічного президента" КНДР. Участь в них беруть десятки тисяч північнокорейців.

Святкування проходить на тлі значного ускладнення міжнародної обстановки навколо північнокорейської держави. Напередодні авіаносна ударна група ВМС США на чолі з атомним авіаносцем "Карл Вінсон" підійшла до Корейського півострова, а американські ЗМІ повідомляли в можливому превентивний удар США по КНДР.

За даними телеканалу Сі-Ен-Ен, в можливий удар по КНДР у разі проведення ядерного випробування можуть бути задіяні також стратегічні бомбардувальники ВПС США В-52, В-1В і В-2, розміщені на американській авіабазі на острові Гуам в західній частині Тихого океану. Крім того, для перехоплення північнокорейських ракет можуть бути використані наземні і корабельні системи протиракетної оборони США, Японії і Південної Кореї, в тому числі американські кораблі авіаносної групи "Карла Вінсона", оснащені системою ПРО "Іджіс".

У відповідь командування збройних сил КНДР пригрозило найжорстокішим контрударом Сполученим Штатам.

Крім того, зберігається напруженість у зв'язку з запуском КНДР балістичних ракет в бік Японського моря раніше в цьому місяці. У відповідь на це Рада ЄС ухвалила додаткові обмежувальні заходи відносно КНДР, які посилюють режим санкцій, введених резолюцій РБ ООН.

У березні Північна Корея випробувала чотири балістичні ракети, запустивши їх в сторону Японського моря. Три з них впали в японській виключній економічній зоні. Пізніше в Пхеньяні заявили, що пуск цих ракет з'явився відпрацюванням потенційних ударів по американських військових баз на території Японії.

Кім Ір Сен - засновник північнокорейської держави і його фактичний керівник з 1948 по 1994 роки. З 1949 року по 1966 рік він займав пост голови ЦК Трудової партії Кореї, з 1966 року по 1994 рік - пост генерального секретаря ЦК Трудової партії Кореї. З 1948 року і до кінця своїх днів Кім Ір Сен був головою Кабінету міністрів КНДР, а з 1972 року - президентом. Після його смерті в 1994 році ця посада була скасована, Кім Ір Сена оголосили "вічним президентом" КНДР.

Лідером КНДР після смерті Кім Ір Сена став його старший син Кім Чен Ір. Нинішній лідер КНДР Кім Чен Ин є онуком Кім Ір Сена.