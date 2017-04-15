Порошенко підписав указ про зміну структури апарату РНБО

Президент України Петро Порошенко підписав указ "Про деякі питання Апарату Ради національної безпеки і оборони України", згідно з яким вносяться зміни до структури апарату РНБО.

Текст указу від 14 квітня 2017р. розміщено на сайті глави держави.

Згідно з текстом указу, в структурі апарату РНБО залишилися секретар РНБО, його перші заступники та заступники, керівник апарату, служба з питань зовнішньої безпеки, служба з питань оборонно-промислового комплексу та військово-технічного співробітництва, служба з питань інформаційної безпеки, служба стратегічного планування та аналізу, юридична служба, служба Головного ситуаційного центру, служба організаційної роботи та контролю, служба координаційної та адміністративної роботи, фінансово-економічна служба, служба управління персоналом, служба режимно-секретної роботи, служба забезпечення доступу до публічної інформації, служба з питань економічної, соціальної та енергетичної безпеки.

Указом скасовано службу з питань оборони і службу з питань безпеки і створені служба з питань внутрішньої безпеки, служба з питань забезпечення координації діяльності органів виконавчої влади у сфері національної безпеки, служба з питань національної безпеки у воєнній сфері, служба з питань мобілізації, а також служба з питань розвитку та інформаційних технологій