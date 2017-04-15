Події

11:35 15.04.2017

Бойовики за добу 45 раз обстріляли позиції сил АТО, четверо військовослужбовців поранені

За минулу добу бойовики здійснили 45 обстрілів позицій Збройних сил України у зоні проведення Антитерористичної операції, у результаті яких четверо українських військовослужбовців дістали поранення, повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Маріупольському напрямку бойовики обстрілювали Водяне з мінометів калібру 120 мм, озброєння БМП і кулеметів, Красногорівку – з мінометів калібру 82 мм., Павлопіль – з озброєння БТР, гранатометів і кулеметів, Широкине – з озброєння БМП, Гнутове і Зайцеве– зі стрілецької зброї.

"На Донецькому напрямку, під вогнем мінометів калібру 82-мм гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів опинилися захисники Авдіївки, Кам'янки і Зайцевого. Опорні пункти в районі Верхньоторецького противник обстріляв з 82-міліметрових мінометів, а захисників Опросного – з кулеметів великого калібру. Позиції поблизу населеного пункту Піски ворог відкрив вогонь із протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів", - йдеться в повідомленні прес-центру штабу АТО у Facebook.

На Луганському напрямку бойовики з мінометів калібру 120 мм та гранатометів бойовики обстрілювали Кримське і Катеринівку, з гранатометів – Попасну, зі стрілецької зброї – Станицю Луганську.

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