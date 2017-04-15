Рух на ділянці проспекту Перемоги обмежать до двох смуг із 19 квітня

Київська влада попередила про обмеження руху транспортних засобів з 19 квітня на ділянці проспекту Перемоги.

"З 19 квітня на ділянці від вул. Галаганівської до будинку №67 на проспекті Перемоги буде обмежено рух транспорту до 2 смуг у зв'язку з виконанням робіт із реконструкції транспортної розв'язки на перетині просп. Перемоги з вул. Данила Щербаківського. При цьому рух транспорту шляхопроводом не обмежуватимуть", - повідомила прес-служба Київської міської державної адміністрації.