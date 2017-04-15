Віце-прем'єр Кириленко: Росія сама себе ізолювала від Євробачення-2017

Віце-прем'єр України В'ячеслав Кириленко вважає, що Росія ізолювала себе від конкурсу Євробачення-2017, але впевнений, що мільйони росіян завдяки супутниковому телебаченню та Інтернету зможуть побачити трансляцію заходу.

"Росія сама себе ізолювала від Євробачення-2017. Більш того, Кремль таким рішенням ізолював весь російський народ від можливості побачити це фантастичне і прекрасне шоу, в якому візьмуть участь 42 країни не лише Європи, але й світу. Але ми також знаємо, що мільйони росіян, завдяки супутниковому телебаченню і Інтернету, незалежно від волі російської влади, дивитимуться трансляцію конкурсу з України, з Києва", - сказав В. Кириленко в ефірі Українського радіо, повідомляє прес-служба віце-прем'єра.

Щодо організації конкурсу він повідомив, що підготовка відбувається посиленими темпами. У Міжнародному виставковому центрі (МВЦ), де відбудеться захід, працюють сотні фахівців - як з України, так із-за кордону. Встановлюють трибуни для глядачів, вже практично побудовано головну сцена, яка важить 30 тонн, заввишки - 14 м, завширшки - 17 м, заглибшки - 28 м. Площа, якою зможуть користуватися артисти, - 350 кв. м.

"Ще кілька унікальних речей запропонує Україні на цьогорічному Євробаченні, і всі ті, у кого є добра воля, хто хоче миру і дружби у всьому світі і в Європі, - вони братимуть участь у конкурсі і будуть його дивитися", - сказав віце-прем'єр.

Як повідомлялося, Росія обрала для участі в Євробаченні-2017 співачку Ю. Самойлову з піснею Flame is Burning. Вона з дитинства, пересувається на інвалідному візку і має першу групу інвалідності.

22 березня Служба безпеки України ухвалила рішення про заборону на 3 роки в'їзду до країни Ю. Самойловій, оскільки вона незаконно відвідала окупований РФ Крим, на підставі отриманих даних про порушення нею законодавства України.

В EBU висловили глибоке розчарування цим рішенням і заявили про наміри контактувати з Києвом, щоб всі конкурсанти змогли узяти у ньому участь.

23 березня EBU запропонував Ю. Самойловій узяти участь у конкурсі Євробачення за допомогою відеомосту. Але "Перший канал" відхилив пропозицію EBU про дистанційну участь Ю. Самойлової, заявивши, що організатори мають забезпечити виступ співачки у відповідності з регламентом.

13 квітня російський "Перший канал" заявив, що не транслюватиме цього року конкурс "Євробачення" через відмову української влади впускати в країну для участі в ньому співачку Ю. Самойлову.

EBU заявив, що Росія не зможе узяти участь у міжнародному конкурсі Євробачення-2017.

Генеральний директор "Першого каналу" Костянтин Ернст повідомив, що на пісенному конкурсі Євробачення в 2018 році від Росії братиме участь Ю. Самойлова.