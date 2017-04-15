У поїзді Київ – Маріуполь пасажирка народила дівчинку

Пасажирка поїзда Київ – Маріуполь народила дівчинку, повідомив голова правління ПАТ "Укрзалізниця" Войцех Балчун.

"Добра вістка до свята :) Сьогодні в поїзді Київ - Маріуполь народилася дівчинка! Провідники поїзда №83/84 надали допомогу пасажирці, у якої під час поїздки почалися пологи", - написав він на сторінці в Facebook у суботу.

За словами В. Балчуна, необхідну допомогу пасажирці надали дві провідниці, одна з яких має досвід роботи в медичній установі.

Залізничники викликали "швидку допомогу" на найближчу станцію - Запоріжжя. В Зараз мама і новонароджена перебувають у пологовому будинку Запоріжжя під наглядом лікарів.