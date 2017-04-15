Події

13:49 15.04.2017

Українцям, потерпілим у Росії у ДТП, надано медичну допомогу, загрози їхньому життю немає - МЗС

Потерпілим у ДТП у Ленінградській області (РФ) громадянам України надано медичну допомогу, загрози їхньому життю немає, повідомив департамент консульської служби МЗС України.

У п'ятницю унаслідок ДТП у Ленінградській області постраждали троє громадян України. "Один з них госпіталізований до Ленінградської обласної клінічної лікарні з тілесними ушкодженнями середньої тяжкості. Двоє після отримання первинної медичної допомоги покинули лікувальний заклад", - зазначено в повідомленні.

ВАЖЛИВЕ

У Генпрокуратури України немає офіційних даних про втечу чотирьох екс-"беркутівців" до РФ

80 тонн продуктових наборів МКЧХ пройшли на непідконтрольний Україні Донбас

Порошенко підписав указ про зміну структури апарату РНБО

Настав 105-й день народження Кім Ір Сена. Що відбувається в КНДР

Влада Японії приготувалися евакуювати 57 тисяч громадян з Південної Кореї

ОСТАННЄ

У поїзді Київ – Маріуполь пасажирка народила дівчинку

Віце-прем'єр Кириленко: Росія сама себе ізолювала від Євробачення-2017

Рух на ділянці проспекту Перемоги обмежать до двох смуг із 19 квітня

Бойовики за добу 45 раз обстріляли позиції сил АТО, четверо військовослужбовців поранені

В мережі вже є індивідуальні результати з пробних тестів ЗНО

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
http://price.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА