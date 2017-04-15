Українцям, потерпілим у Росії у ДТП, надано медичну допомогу, загрози їхньому життю немає - МЗС

Потерпілим у ДТП у Ленінградській області (РФ) громадянам України надано медичну допомогу, загрози їхньому життю немає, повідомив департамент консульської служби МЗС України.

У п'ятницю унаслідок ДТП у Ленінградській області постраждали троє громадян України. "Один з них госпіталізований до Ленінградської обласної клінічної лікарні з тілесними ушкодженнями середньої тяжкості. Двоє після отримання первинної медичної допомоги покинули лікувальний заклад", - зазначено в повідомленні.