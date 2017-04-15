Порошенко затвердив довічні стипендії для 22 пожежників, які брали участь у ліквідації пожежі на ЧАЕС у 1986 р.

Президент України Петро Порошенко підписав указ "Про довічні державні стипендії для працівників, осіб рядового і начальницького складу пожежної охорони органів внутрішніх справ України, які брали безпосередню участь у гасінні пожежі на Чорнобильській АЕС 26 квітня 1986 року".

Відповідний указ №108/2017 опублікованj на сайті глави держави.

"Заснувати з 1 квітня 2017 року довічні державні стипендії для працівників, осіб рядового і начальницького складу пожежної охорони органів внутрішніх справ України, які брали безпосередню участь у гасінні пожежі на Чорнобильській АЕС 26 квітня 1986 року...", - йдеться в документі.

Прес-служба президента роз'яснює, що ці стипендії в сумі трьох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб передбачені для працівників 22.

У повідомленні зазначено, що у ліквідації пожежі на 4-му енергоблоці Чорнобильської АЕС 26 квітня 1986 року брали участь 65 працівників пожежної охорони органів внутрішніх справ, 6 з них у результаті радіоактивного опромінення, несумісного з життям, загинули. Інші 59 осіб дістали високих доз радіоактивного опромінення і стали інвалідами, захворювання яких пов'язане з виконанням службових обов'язків під час гасіння пожежі. За 30 років після аварії на ЧАЕС померли 17 працівників пожежної охорони органів внутрішніх справ, які брали участь у гасінні пожежі в день Чорнобильської катастрофи, 5 осіб виїхали за межі України.

У 2006 році, згідно з указом президента України від 10 травня №358, що були засновані довічні державні стипендії для військовослужбовців, осіб рядового і молодшого начальницького складу органів внутрішніх справ України, які брали безпосередню участь у гасінні пожежі на ЧАЕС та її охороні 26 квітня 1986 року і внаслідок значного радіоактивного опромінення отримали інвалідність.

Проте в список стипендіатів не включили працівників, окремих осіб рядового і начальницького складу пожежної охорони органів внутрішніх справ України, які також брали безпосередню участь у гасінні пожежі на ЧАЕС саме 26 квітня 1986 р. і внаслідок значного радіоактивного опромінення захворіли на гостру променеву хворобу, їм встановлено інвалідність.