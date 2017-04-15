США провели випробування ядерної бомби без заряду

Департамент енергетики США з ядерної безпеки і ВПС США завершили перший кваліфікаційний льотний тест ядерної бомби B61-12 на полігоні Tonopah в Неваді. Випробувальна установка без заряду була скинута 14 березня з винищувача F-16, говориться в повідомленні Національної адміністрації з ядерної безпеки США.

В ході випробування були оцінені як неядерні функції зброї, так і здатність літака поставляти зброю. Раніше бомбу тричі випробували в 2015 році. Цей тест є першим в серії, яка буде проводитися протягом наступних трьох років, щоб кваліфікувати B61-12, зазначено в повідомленні.

Ядерна бомба B61 була розроблена в 1963 році. Нинішня модифікація - вже дванадцята за рахунком. У разі успішних випробувань нею замінять чотири модифікації бомби B61 в ядерному арсеналі країни. Перший готовий зразок планується завершити до березня 2020 року.