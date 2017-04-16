Події

10:13 16.04.2017

ЗМІ: спроба запуску в Північній Кореї ракети зазнала невдачі

Спроба Північної Кореї запустити в неділю ракету закінчилася невдачею, повідомляють ЗМІ з посиланням на Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї.

"В Об'єднаному комітеті начальників штабів Південної Кореї сказали, що спроба Північної Кореї запустити в неділю ракету зазнала невдачі", - йдеться в повідомленні.

У ньому також наголошується, що КНДР "спробувала запустити ракету, тип якої не визначений, з району портового міста Сінпхо на східному узбережжі країни".

У свою чергу Збройні сили США заявили, північнокорейська ракета вибухнула під час пуску, пише агентство Ассошіейтед прес.

Відзначається, що тип ракети поки невідомий.

ВАЖЛИВЕ

Християни відзначають Великдень

Благодатний вогонь зійшов в Єрусалимі

У Генпрокуратури України немає офіційних даних про втечу чотирьох екс-"беркутівців" до РФ

80 тонн продуктових наборів МКЧХ пройшли на непідконтрольний Україні Донбас

Порошенко підписав указ про зміну структури апарату РНБО

ОСТАННЄ

Помер один із творців інтернету

Південна Корея погрожує "каральними заходами" на випадок ядерних випробувань КНДР

У Києві рух нічного тролейбуса маршруту № 91н закривається 17 квітня

Майже 30 тис. квитків продано на Євробачення-2017

Сбербанк скасував тимчасові ліміти за картками для фізосіб

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
price.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА