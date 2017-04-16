ЗМІ: спроба запуску в Північній Кореї ракети зазнала невдачі

Спроба Північної Кореї запустити в неділю ракету закінчилася невдачею, повідомляють ЗМІ з посиланням на Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї.

"В Об'єднаному комітеті начальників штабів Південної Кореї сказали, що спроба Північної Кореї запустити в неділю ракету зазнала невдачі", - йдеться в повідомленні.

У ньому також наголошується, що КНДР "спробувала запустити ракету, тип якої не визначений, з району портового міста Сінпхо на східному узбережжі країни".

У свою чергу Збройні сили США заявили, північнокорейська ракета вибухнула під час пуску, пише агентство Ассошіейтед прес.

Відзначається, що тип ракети поки невідомий.