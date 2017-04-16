У Києві рух нічного тролейбуса маршруту № 91н закривається 17 квітня

17 квітня вночі в Києві закривається рух тролейбуса маршруту № 91н.

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, у зв'язку з проведенням ремонту дорожнього покриття шляхопроводу на Либідській площі рух нічного тролейбусного маршруту № 91н закривається 17 квітня з 23:00 до 06:00 18 квітня.

"Звертаємося до пасажирів з розумінням поставитися до тимчасових незручностей і враховувати дану інформацію при плануванні маршрутів руху", - наголошується в повідомленні.