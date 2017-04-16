Християни відзначають Великдень

Християни цієї неділі відзначають свято Великодня - дня перемоги Христа над гріхом і смертю.

Дата Великодня для кожного року обчислюється окремо за місячно-сонячним календарем. Перші християни святкували Великдень щотижня, і тільки з II століття свято стало щорічним.

Цього року Великдень відзначає одночасно весь християнський світ. Збіг пасхалії (системи розрахунку дати Великодня) у різних християнських конфесій відбувається раз на декілька років. Попередній такий збіг припав на 2014 рік, а в наступний раз східні і західні християни відзначать Великдень разом в 2025 році.

Різниця в пасхаліях заснована на різниці в обчисленні дня весняного рівнодення в юліанському і григоріанському календарях, за якими відповідно живе велика частина східних і західні християни, а також на відмові католиків від правила неспівпадання християнської Пасхи з єврейською.

За даними соцопитувань, Великдень так чи інакше збирається відзначати переважна більшість росіян.

Головне пасхальне богослужіння в цю ніч, за традицією, пройшло в храмі Христа Спасителя, де патріарх Кирил звершив хресний хід, пасхальну заутреню і Божественну літургію.