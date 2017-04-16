Помер один із творців інтернету

У Сан-Франциско від хвороби Паркінсона помер Роберт Тейлор, який брав участь у створенні елементів для сучасного інтернету і персонального комп'ютера, повідомила The Los Angeles Times.

Тейлор, якому виповнилося 85 років, помер в четвер. У шістдесяті роки він займав керівні посади в проектах, які вплинули на сучасні інформаційні технології. У 1961 році, працюючи в НАСА, він допоміг фінансувати проект Дагласа Енгельбарта, завдяки якому з'явилася комп'ютерна миша. У 1966 році в Пентагоні він керував розробкою мережі Arpanet, за образом якої створювався сучасний інтернет.

Крім того, Тейлор взяв участь в проектах, які дали початок концепції персонального комп'ютера і надихнули створення програми Microsoft Word. У дев'яності його дослідний центр допоміг розробити один з перших пошукових движків AltaVista. Незабаром після цього, в 1996 році, Тейлор пішов на пенсію.