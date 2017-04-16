Події

12:12 16.04.2017

Азербайджан почав широкомасштабні військові навчання за участю 30 тис. Особового складу

Широкомасштабні військові навчання із залученням 30 тис. чоловік особового складу стартували в Азербайджані в неділю, повідомили в міністерстві оборони країни.

"На навчання залучені до 30 тис. військовослужбовців особового складу, понад 250 одиниць танків і бронетехніки, до 200 ракетно-артилерійських установок різного калібру, реактивних систем залпового вогню і мінометів, 25 одиниць бойової авіації різного призначення, а також нові засоби радіоелектронної розвідки і безпілотні літальні апарати", - йдеться в повідомленні.

Згідно з інформацією, навчання проводяться з метою перевірки бойової готовності військ, організації управління силами і засобами, їх взаємодії в умовах, наближених до бойових.

Навчання триватимуть до 21 квітня.

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