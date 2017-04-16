На Закарпатті прикордонники затримали угорського парашутиста, що не впорався з вітром

Прикордонники відділу "Горонглаб" Мукачівського загону на Закарпатті затримали в суботу, 15 квітня, чоловіка, який незаконно перетнув кордон Угорщини та України, повідомляє відділ з питань взаємодії зі ЗМІ Адміністрації Державної прикордонної служби України.

"Під час патрулювання прикордонний наряд побачив парашутиста, який приземлився неподалік кордону. Чоловіка, який виявився громадянином Угорщини, затримали. Іноземець пояснив, що не мав наміру незаконно перетинати кордон. Він давно займається парашутним спортом і не зміг впоратися з сильним поривом вітру", - йдеться в повідомленні.

Після проведення фільтраційних заходів парашутиста передали представникам прикордонної поліції Угорщини.