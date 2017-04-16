Події

14:57 16.04.2017

Під час протестів проти Трампа в Каліфорнії затримано 14 осіб

Правоохоронці США затримали щонайменше 14 осіб, які взяли участь у демонстраціях противників американського президента Дональда Трампа, повідомляє в неділю телеканал Сі-Ен-Ен.

За даними Сі-Ен-Ен, інцидент стався в місті Берклі в штаті Каліфорнія. Під час виступів було затримано 14 осіб, а також двоє мітингувальників зазнали незначних травм.

"Ми маємо намір переглянути відео, зняті на камери відеоспостереження в цьому районі, а також ті відеоролики, які надсилають нам очевидці. Можливо, ми будемо видавати ордери на арешт (ще кількох протестувальників - ІФ)", - сказав представник місцевої поліції Байрон Вайт в інтерв'ю телеканалу.

Загалом в акціях протесту взяли участь кілька тисяч людей, які виступають за те, щоб Д.Трамп опублікував декларацію про свої доходи.

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