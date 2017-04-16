Великодня випічка в домашніх умовах подорожчала за рік на 35%

Випікання паски в домашніх умовах у 2017 році в Україні коштує в середньому 29 грн 81 коп., що на 35,3% дорожче, ніж у 2016 році, повідомляє Міністерство економічного розвитку і торгівлі України на своїй сторінці в соцмережі Facebook у неділю.

"Ціни майже на всі інгредієнти зросли. Найбільше, на 34%, подорожчало вершкове масло. Воно ж найбільше вплинуло і на зростання кінцевої вартості домашньої паски, оскільки частина вершкового масла становить близько 30% від вартості. Цукрова пудра в свою чергу продовжує проявляти ознаки незвичайної стабільності - вже три роки поспіль вона коштує 40 грн за кілограм", - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що розрахунки проводилися для паски масою 500-600 г, виготовленої за класичним рецептом. Ціни взяті середні по Україні.

За їхніми даними, крім масла, що подорожчало на 34,8% (зі 103,99 грн до 140,22 грн за кг), значно подорожчало молоко (на 34,3% - з 12,38 до 16,63 грн/л). Родзинки подорожчали на 17,8% (з 90 до 106 грн/кг), цукор – на 17,5% (з 14,03 до 16,48 грн/кг), яйця – на 12,9% (з 9,63 до 10,87 грн/десяток). Борошно подорожчало за рік на 8,9% (з 8,5 до 9,26 грн/кг), соняшникова олія – на 6,5% (з 30,84 до 32,85 грн/л), сіль – на 6,2% (з 4,48 до 4,76 грн/кг), сухі дріжджі – на 5,9% (з 4,9 до 5,19 грн/уп).

У Мінекономрозвитку заявляють, що наведений "індекс великодня" не є офіційним макроекономічним показником, не відображає інфляцію або індекс споживчих цін. При цьому, згідно з їх консенсусним прогнозом, інфляція у 2017 році утримається на рівні 11% (грудень 2017 року до грудня 2016-го).

"Напередодні Великодніх свят наша команда аналітиків вже вдруге поспіль вирішила дослідити динаміку вартості випікання святкової паски у 2017 році порівняно з 2016 роком... Всі розрахунки - приблизні, здійснені на основі моніторингу цін на соціально значущі товари та експертної оцінки Мінекономрозвитку", - йдеться в повідомленні.

У 2016 році порівняно з 2015 випікання паски подорожчало на 33,9%. При цьому ціни на цукрову пудру не змінилися, зовсім незначно зросли ціни на соняшникову олію (2,9%), а на борошно і яйця ціни навіть значно зменшилися (на 22,4% і 19,8% відповідно). З іншого боку, значно зросли ціни на інші компоненти – цукор (20,2%), молоко (24,2%), масло (29%), сіль (40,4%), ізюм (41,7%), сухі дріжджі (181,6%).

Таким чином, у 2016 році домашня паска обходилася в середньому 22 грн 4 коп., у 2015 році – до 16 грн 64 коп.