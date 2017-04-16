Після свят в Україні очікуються заморозки і мокрий сніг

Найближчої доби, 17 квітня, погоду в Україні визначатиме прохолодна повітряна маса, лише на сході і півдні буде тепліше, повідомляє Укргідрометцентр.

У південній частині та східних областях України в понеділок очікуються дощі, місцями сильні, у Карпатах - дощ та мокрий сніг, на решті територій - без опадів. Вітер переважно північно-західний, 5-12 м/с, у південній частині місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вночі 1-6° тепла, в західних, північних і центральних областях на поверхні грунту і місцями в повітрі заморозки 0-5°, вдень 7-12°тепла, у південній частині вночі 3-8º, вдень 11-16°.

У Києві - без опадів. Температура повітря вночі 1-3° тепла, вдень 8-10°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, у Києві 17 квітня найвища температура вдень була зафіксована на позначці 25,2 градусів тепла в 1956 році, а найнижча вночі на позначці 5,3 градуси морозу в 1929 році.

У вівторок, 18 квітня, у південних, східних і центральних областях України очікуються грози, у центральних, Харківській, Миколаївській областях - сильний дощ та мокрий сніг, на решті територій - без істотних опадів. Вітер північно-східний з переходом на південно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.

Вночі в західних, північних, більшості центральних та Харківській областях на поверхні грунту та в повітрі очікуються заморозки 0-6°, на решті територій температура повітря 2-7° тепла; вдень 3-9° тепла, на півдні Лівобережжя 10-15°.

У Києві - без опадів. Вночі заморозки 0-3°, вдень температура повітря 6-8° тепла.