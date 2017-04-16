Жоден військовий не загинув і не був поранений в суботу, бойовики 29 разів обстріляли позиції сил АТО

За минулу добу, 15 квітня, в зоні проведення АТО на Донбасі не загинув і не був поранений жоден український військовий, повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

"Почнемо з хороших новин: за минулу добу в результаті бойових дій жоден український солдат не загинув і не був поранений", - сказав О .отузяник на брифінгу в неділю в Києві.

За його словами, загалом бойовики в суботу 29 раз обстріляли позиції сил АТО, з них лише два припали на луганське напрям, при цьому важке озброєння незаконними збройними формуваннями там не застосовувалося.

На донецькому напрямі бойовики здійснили 10 обстрілів позицій сил АТО, з них два снайперських. Авдіївка була обстріляна пізно ввечері, обстріли на Світлодарській дузі, в Кам'янці і в районі Донецького аеропорту тривали протягом доби. "Під Горлівкою вчора було тихо", - зазначив спікер Міноборони.

На маріупольський напрям припало 17 обстрілуів Три мінометних обстріли бойовики здійснили по Мар'їнці, але основна частина припала на ділянку Павлопіль-Широкине, де застосовувалося також важке озброєння, поінформував О.Мотузяник.