Події

15:45 16.04.2017

Двоє людей загинули в бійці біля виборчої дільниці в Туреччині

Щонайменше, дві людини стали жертвами бійки, що сталася біля однієї з виборчих дільниць в турецькому місті Діярбакир, повідомляє в неділю інформагентство "Доган".

За даними агентства, в сутичці брали участь дві сім'ї, які прийшли віддати свої голоси на референдумі з питань внесення змін до конституції Туреччини. При цьому причиною бійки стали їх "розбіжності в політичних поглядах".

За останніми даними, в результаті інциденту були затримані дві людини, проте їх особи не уточнюються.

Раніше в неділю в Туреччині стартував конституційний референдум, в якому візьмуть участь в цілому 55 млн осіб. Крім того, турки, які проживають поза межами країни, вже віддали свої голоси достроково.

У разі позитивного результату референдуму влада пропонує внести 18 поправок. Зокрема, планується розширити повноваження президента країни і перейти від парламентської форми правління до президентської республіки.

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