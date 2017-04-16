У Франції на марші проти Марін Ле Пен сталися заворушення

У Франції противники лідера «Національного фронту» Марін Ле Пен провели акцію протесту. За інформацією Le Parisien, під час маршу почалися сутички протестувальників з поліцією.

Протести відбулися на північному сході Парижа. Участь у них взяли антифашисти, які протестують проти крайньоправої риторики Ле Пен. Число учасників акції протесту видання оцінило в декілька сотень осіб. Протестуючі викрикували гасла про боротьбу з фашизмом і солідарності з біженцями.

Під час маршу близько 50 демонстрантів напали на співробітників поліції. Вони почали кидати в них димові шашки і пляшки із запальною сумішшю. У відповідь поліція застосувала сльозогінний газ.