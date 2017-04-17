Події

11:42 17.04.2017

У США злочинець у прямому ефірі убив перехожого

У Клівленді, штат Огайо, США, злочинець убив перехожого у прямому ефірі, транслюючи те, що відбувається, через сервіс Facebook Live. Також злочинець публічно повідомив і про інші вбивства, повідомляє "Телевізійна служба новин".

"Чоловік вийшов з автомобіля, підійшов до жертви і після розмови вистрілив 74-річному чоловікові в голову. Після цього він сів в машину і поїхав", – йдеться в повідомленні на сайті ТСН.

Американські правоохоронці почали розслідування інциденту. Ймовірного вбивцю звати Стів Стівенс. Чоловік також заявив через соцмережу, що "вбив багатьох людей", але ця інформація поки що неперевірена. Правоохоронні органи не мають підтвердження інформації про ці вбивства.

Поліція Клівленда розмістила в своєму Twitter фото підозрюваного, зазначивши, що С.Стівенс озброєний і небезпечний. Місцевим жителям рекомендовано, побачивши злочинця, не наближатися до нього, а негайно звернутися в екстрені служби.

За інформацією правоохоронців, озброєний С.Стівенс втік на позашляховику білого або кремового кольору.

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