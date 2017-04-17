Бойовики здійснювали збройні провокації під час Великодніх свят

Українська сторона СЦКК констатує, що незаконні збройні формування ОРДЛО протягом Великодніх свят здійснювали збройні провокації проти Збройних Сил України вздовж всієї лінії розмежування, порушуючи мінські домовленості.

Як зазначається на сторінці прес-центру штабу АТО у "Фейсбуці", 16 квітня зафіксовано 22 порушення режиму припинення вогню з боку НЗФ, зокрема із застосуванням забороненого озброєння - 13 мін калібру 120 мм, 7 мін калібру 82 мм, АГС і стрілецьке озброєння.

Обстріл бойовики здійснювали по позиціях ЗСУ, а також по ділянках місцевості поблизу населених пунктів Водяне, Катеринівка, Павлопіль і Гнутово.

За ініціативою української сторони СЦКК режим тиші вводився 33 рази, завдяки чому вдалося уникнути жертв серед мирного населення.

Такі дії незаконних збройних формувань ОРДЛО свідчать про грубі порушення Мінських домовленостей, свідоме планування і здійснення збройних провокацій проти військовослужбовців ЗСУ, а також про цілеспрямовані дії з подальшого загострення конфлікту і небажання дотримуватися режиму припинення вогню.

Незважаючи на провокаційні дії з боку бойовиків українська сторона твердо стоїть на позиції виконання усіма сторонами всіх пунктів мінських домовленостей, неухильно виконує всі взяті на себе зобов'язання, зазначає прес-центр штабу АТО.