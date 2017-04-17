Опозиція Туреччини оскаржить результати референдуму

Опозиційна турецька Республіканська народна партія (РНП) заявила про намір оскаржити результати референдуму, за підсумками якого більшість жителів країни проголосувала за поправки до конституції, повідомляє в понеділок британська телерадіокорпорація Бі-Бі-Сі.

Партія заявила про порушення під час голосування, через які вона вимагає оскаржити його результати. РНП вимагає перерахунку 60% голосів.

Напередодні в Туреччині відбувся референдум про зміну конституції, на нього було винесено 18 поправок. Зокрема, вони стосуються розширення повноважень президента країни та переходу від парламентської до президентської республіки.

Як повідомило турецьке інформагентство Анадолу за підсумками підрахунку 99,97% бюлетенів, за внесення змін до конституції висловилися 51,41% (25 млн 156 тис. 860), проголосували проти змін - 48,59% (23 млн 777 тис. 014). Явка на референдумі становила 86%. При цьому, жителі трьох найбільших міст Туреччини - Стамбула, Анкари та Ізміра - голосували проти поправок.