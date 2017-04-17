Події

12:56 17.04.2017

Ізраїль посилив правила для шукачів притулку з Грузії

Набули чинності нові правила для громадян Грузії, які шукають політичного притулку в Ізраїлі: їх депортуватимуть з країни одразу після відмови в наданні притулку.

"За рішенням міністра внутрішніх справ Ізраїлю, у зв'язку з визнанням Грузії "безпечною країною" із 17 квітня набувають чинності нові регуляції, згідно з якими, заявки громадян Грузії, які звернуться за наданням політичного притулку до служби населення та імміграції розглядатимуть у прискореному порядку", - йдеться в повідомленні на сайті МЗС Грузії.

При цьому зазначається, що стосовно громадян, які отримали відмову, "негайно розпочнеться процедура депортації".

Цей захід зумовлений тим, що громадяни Грузії після отримання відмови у притулку нелегально залишалися в країні, замість того, щоб протягом семи днів залишити територію держави Ізраїль, пояснює грузинське зовнішньополітичне відомство.

Раніше ізраїльська сторона скаржилася, що більшість громадян, що прибувають із Грузії починають займатися в Ізраїлі "нелегальною діяльністю".

Посол Ізраїлю в Грузії Шабтай Цур в інтерв'ю грузинським ЗМІ заявляв, що у 2016 році фактично 80% людей, що приїхали з Грузії в Ізраїль залишалися в країні нелегально, при цьому більшість з них намагалася отримати політичний притулок. За його словами, доки розглядалися їх звернення, вони мали можливість протягом трьох років залишатися і працювати в Ізраїлі.

З березня 2014 року між Грузією та Ізраїлем діє безвізовий режим. Для поїздки в Ізраїль громадянам Грузії потрібні закордонний паспорт, зворотний квиток, бронь у готелі або надання адреси родичів чи близьких, де вони мають намір жити, а також страховка і гроші на проживання.

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