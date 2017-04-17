Прокуратура висунула звинувачення у корупції колишньому президенту Республіки Корея Пак Кин Хе

Колишньому президенту Південної Кореї Пак Кин Хе пред'явлено звинувачення в корупції.

Екс-главу держави прокуратура звинувачує в перевищенні влади, хабарництві, витоку урядових таємниць, повідомило в понеділок інформаційне агентство Ренхап.

Прокуратура пред'явила звинувачення після завершення розслідування корупційного скандалу, який розгорівся восени минулого року і в центрі якого опинилися Пак Кин Хе та її подруга Цой Сун Сіль.

Правоохоронні органи підозрюють останню в тому, що вона, не обіймаючи державних посад, впливала на прийняття політичних рішень президентом.

Крім того, Пак Кин Хе і її подругу підозрюють у тому, що вони вступили в змову з метою вимагання у бізнесменів добровільних внесків у два фонди на загальну суму близько $68 млн.

Звинувачення у хабарництві пред'явлено і голові Lotte Group Син Дон Біну.

Агентство зазначає, що прокуратура прискорила розслідування, щоб завершити його до виборчої кампанії, що стартувала в понеділок. Дострокові президентські вибори заплановані на 9 травня.