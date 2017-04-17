Прикордонники в київському аеропорту затримали росіянку, можливо, причетну до тероризму

Українські прикордонники затримали в Києві громадянку Росії, яка перебуває в міжнародному розшуку.

Як повідомляє в суботу прес-служба Держприкордонслужби, в понеділок в аеропорту «Бориспіль» під час оформлення пасажирів рейсу «Амман-Київ», прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» затримали громадянку Росії, яка перебуває в міжнародному розшуку.

"30-річна громадянка Російської Федерації розшукується в рамках проведення заходів з пошуку злочинців за лінією Інтерполу за статтею 205.5 частина 2 «Організація діяльності терористичної організації і участь у діяльності такої організації» КК Російської Федерації і прибула в Україну з Йорданії з чотирма неповнолітніми дітьми з метою отримання статусу біженця", - йдеться в повідомленні.

За цим фактом повідомлено Укрбюро Інтерполу в Києві та СБУ.

Громадянці було роз'яснено вимоги чинного законодавства України та вручено пам'ятку «Інформація для осіб, які прибули на законних підставах в Україну з метою бути визнаними біженцями або особами, які потребують додаткового захисту в Україні».

Жінку разом з дітьми передали співробітникам Національної поліції.