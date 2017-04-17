На залізничному вокзалі Волновахи поліцейські затримали колишнього працівника "виправної колонії "ДНР"

Поліція Донецької області затримала колишнього працівника "виправної колонії" так званої ДНР, проти нього порушено кримінальну справу.

Як повідомляє в понеділок прес-служба ГУ Нацполіції Донецької області, на залізничному вокзалі м. Волновахи у поле зору правоохоронців потрапив 32-річний житель Макіївки, коли чекав на потяг в Кропивницький. Взимку 2015 р. цей чоловік працював на окупантів і був охоронцем ув’язнених у Макіївській виправній колонії № 97".

Він мав поїхати до матері в Кропивницький. Громадянин нервував і уникав зустрічі з нарядом поліції, проте був затриманий та доставлений в Волноваський відділ поліції, де розповів усі подробиці перебування в незаконних збройних формуваннях. У 1915 р. він на посаді молодшого інспектора нагляду і безпеки охороняв ув’язнених у Макіївській виправній колонії № 97. Через 3 місяці вирішив залишити неперспективну роботу, де платили менше ніж 2 тисячі гривень і звільнився. Відтоді ніде не працював і проживав за місцем прописки разом з сім'єю.

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ст. 260 Кримінального кодексу України (створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності).