Події

14:52 17.04.2017

На залізничному вокзалі Волновахи поліцейські затримали колишнього працівника "виправної колонії "ДНР"

Поліція Донецької області затримала колишнього працівника "виправної колонії" так званої ДНР, проти нього порушено кримінальну справу.

Як повідомляє в понеділок прес-служба ГУ Нацполіції Донецької області, на залізничному вокзалі м. Волновахи у поле зору правоохоронців потрапив 32-річний житель Макіївки, коли чекав на потяг в Кропивницький. Взимку 2015 р. цей чоловік працював на окупантів і був охоронцем ув’язнених у Макіївській виправній колонії № 97".

Він мав поїхати до матері в Кропивницький. Громадянин нервував і уникав зустрічі з нарядом поліції, проте був затриманий та доставлений в Волноваський відділ поліції, де розповів усі подробиці перебування в незаконних збройних формуваннях. У 1915 р. він на посаді молодшого інспектора нагляду і безпеки охороняв ув’язнених у Макіївській виправній колонії № 97. Через 3 місяці вирішив залишити неперспективну роботу, де платили менше ніж 2 тисячі гривень і звільнився. Відтоді ніде не працював і проживав за місцем прописки разом з сім'єю.

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ст. 260 Кримінального кодексу України (створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності).

ВАЖЛИВЕ

Бойовики здійснювали збройні провокації під час Великодніх свят

У Львові внаслідок зіткнення з рейок зійшли 8 товарних вагонів

Християни відзначають Великдень

Благодатний вогонь зійшов в Єрусалимі

У Генпрокуратури України немає офіційних даних про втечу чотирьох екс-"беркутівців" до РФ

ОСТАННЄ

Громадянин Узбекистану намагався вивезти з ОРДО велику суму готівки

Прикордонники в київському аеропорту затримали росіянку, можливо, причетну до тероризму

Холодна погода з опадами і нічними заморозками очікується в Україні цього тижня

Прокуратура висунула звинувачення у корупції колишньому президенту Республіки Корея Пак Кин Хе

Ізраїль посилив правила для шукачів притулку з Грузії

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
отбойные молотки купить
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА