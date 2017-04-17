Події

15:13 17.04.2017

Громадянин Узбекистану намагався вивезти з ОРДО велику суму готівки

У контрольному пункті в'їзду-виїзду "Мар’їнка" (Донецька обл.) прикордонники Краматорського загону в понеділок не дозволили громадянину Узбекистану перемістити через лінію розмежування велику суму грошей, повідомляє прес-служба Держприкордонслужби України.

"Так, під час огляду автомобіля "ВАЗ", на якому іноземець рухався з непідконтрольної території, прикордонний наряд у транспортному засобі виявив майже 104 тис. грн, близько $5 тис. і 24 тис. рублів РФ", - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що порушника і виявлену готівку передали співробітникам Національної поліції України для ухвалення правового рішення.

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