Події

08:30 18.04.2017

Півтора десятка обстрілів позицій ЗСУ, здебільшого – на Приморському напрямі, вчинили бойовики в понеділок

Бойовики в понеділок продовжили обстрілювати позиції Збройних сил України на Донбасі, зокрема з використанням великокаліберних мінометів, і станом на 18.00 зафіксовано 15 обстрілів, повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Незважаючи на режим тиші, підрозділи російсько-окупаційних військ продовжують обстріли позицій сил АТО. З початку доби ворог 15 разів обстріляв українських захисників... Один український воїн дістав бойове поранення", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сторінці прес-центру в мережі "Фейсбук" у понеділок увечері.

Найбільшу кількість обстрілів було зафіксовано на Приморському напрямку. Тут, вогнем мінометів 120-мм калібру та озброєння БМП, противник накривав захисників Новогригорівки. З гранатометів різних систем обстрілював оборонців Широкиного, Водяного, Талаківки та Павлополя. По опорних пунктах у районі Чермалика вів вогонь з мінометів калібру 82-мм, а поруч Мар`їнки та Водяного застосував кулемети великого калібру. Поблизу Талаківки та Водяного активізувались ворожі снайпери.

На Донецькому напрямку, по позиціях в районі населеного пункту Авдіївка противник застосував 82-міліметрові міномети, гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети.

На Луганському напрямку бойовики з мінометів калібру 120-мм і 82-мм били по позиціях ЗСУ біля Катеринівки.

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