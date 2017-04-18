В ОБСЄ розкритикували турецький референдум

Референдум у Туреччині не відповідав стандартам Ради Європи, а у сторін не було рівних можливостей впливати на виборців, йдеться в заяві місії спостерігачів БДІПЛ ОБСЄ, поширеній у понеділок.

"На проведеному 16 квітня конституційному референдумі в Туреччині не було забезпечено рівних умов для сторін. В обох сторін не було однакових можливостей", - наголошується в документі.

У ньому зазначається: "Незважаючи на те, що технічні аспекти процесу не викликали нарікань, виборцям не надали об'єктивної інформації щодо ключових аспектів пропонованих реформ. Негативного впливу завдало і обмеження фундаментальних свобод".

"Загалом референдум не відповідав стандартам Ради Європи. Правова база була недостатньою для проведення демократичного процесу (референдуму - ІФ)", - заявив голова моніторингового комітету ПАРЄ Цезар Преда.

За підсумками підрахунку 99,97% бюлетенів, за внесення змін до конституції висловилися 51,41% (25 млн 156 тис. 860) проти змін проголосували 48,59% (23 млн 777 тис. 014). Явка на референдумі становила 86%. При цьому, жителі трьох найбільших міст Туреччини - Стамбула, Анкари та Ізміра - голосували проти поправок.

Раніше опозиційна турецька Республіканська народна партія (РНП) заявила про намір оскаржити результати референдуму, за підсумками якого більшість жителів країни проголосувала за поправки до конституції. РНП вимагає перерахунку 60% голосів. Частина конвертів і бюлетенів, використаних на референдумі, виявилася без печаток, але ВІС ухвалив рішення зарахувати ці бюлетені.