Майже 5 га лісової підстилки вигоріло в лісництві на Херсонщині - ДСНС

Співробітники ГУ Держслужби України з надзвичайних ситуацій у Херсонській області в неділю змогли спочатку локалізувати, а потім і ліквідувати займання сухої підстилки в лісі на площі 4,9 га

"16 квітня о 13:43 на номер Служби порятунку "101" м. Херсона надійшло повідомлення про те, що в 27-му квадраті Раденського лісництва горить суха підстилка в лісі. О 16.00 пожежу вдалося локалізувати. Однак внаслідок сильних поривів вітру на місці згарища час від часу виникали осередки вогню. Тому рятувальники працювали на місці події, здійснюючи поливання. Вже о 22:00 пожежу вдалося ліквідувати повністю", - повідомили в прес-службі ДСНС в понеділок.

Згідно з оприлюдненою інформацією, площа пожежі становила 4,9 га. До її гасіння залучали 8 пожежних автомобілів та 35 людей особового складу. Причина загоряння встановлюється.