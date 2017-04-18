У Пхеньяні заявляють про готовність продовжувати ракетні випробування

КНДР продовжить проводити ракетні випробування, незважаючи на осуд міжнародної спільноти і зростання напруженості у відносинах з США, повідомив в інтерв'ю британській телерадіокорпорації BBC заступник міністра закордонних справ країни Хан Сон рель.

"Ми будемо проводити ракетні випробування щотижня, щомісяця і щороку", - сказав дипломат.

У разі застосування Вашингтоном військових заходів щодо КНДР результатом стане повномасштабна війна, попередив заступник міністра закордонних справ Північної Кореї.

Раніше віце-президент США Майкл Пенс заявив, що у Вашингтона закінчилося стратегічне терпіння щодо КНДР.