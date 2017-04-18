Події

09:27 18.04.2017

Індія в березні збільшила імпорт золота в 4 рази, до $ 4,2 млрд

Імпорт золота до Індії в березні 2017 року склав майже $ 4,178 млрд, говориться в матеріалах міністерства торгівлі і промисловості країни.

Це в 4,3 рази більше, ніж за аналогічний місяць попереднього року.

Всього за I квартал, за підрахунками, поставки золота до Індії виросли на 83% в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року і склали $ 9,699 млрд.

Індія довгий час була найбільшим споживачем золота в світі, практично не роблячи його сама. Однак з 2013 року Індія бореться з Китаєм за першість за цим показником.

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