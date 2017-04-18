В Одесі затримано італійця, якого розшукував Інтерпол за організацію фінансового шахрайства

Співробітники Служби безпеки України за інформацією Українського бюро Інтерполу затримали в Одесі громадянина Італії, оголошеного в міжнародний розшук.

Як повідомив у вівторок прес-центр СБУ, італієць підозрюється, зокрема в організації фінансових шахрайських схем і ухилення від сплати податків.

"За даними італійських правоохоронців, комерсант не перерахував до бюджету майже 180 млн євро в період з 2007-2014 років. Спочатку був оголошений в державний розшук в Італії, а у вересні 2014 року в міжнародний каналами Інтерполу", - сказано в повідомленні.

Співробітники контррозвідки СБУ встановили місце перебування іноземця на території України і затримали його.

Оперативники спецслужби передали італійця представникам Національної поліції, які затримали його. Надалі його чекає процедура екстрадиції в установленому порядку.