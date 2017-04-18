Збиток Uber в 2016р склав $ 2,8 млрд, незважаючи на високу виручку

Міжнародний сервіс таксі Uber зафіксував скоригований збиток в розмірі $ 2,8 млрд в 2016 році при виручки в розмірі $ 6,5 млрд. Компанія, акції якої не перебувають в обігу на відкритому ринку, вперше опублікувала фінансові показники, не навівши даних за попередній рік.

Разом з тим Uber повідомила про зростання виручки в четвертому кварталі на 74% в порівнянні з попередніми трьома місяцями - до $ 2,9 млрд.

В кінці минулого року аналітики оцінювали потенційний збиток Uber до обліку податків, відсотків, зносу і амортизації (негативна EBITDA) за підсумками року в $ 2,8 млрд, відзначаючи, що ця величина буде на чверть більше збитку в 2015 році. При цьому прогноз по виручці становив $ 5,5 млрд.

Розкриті в п'ятницю дані про збиток Uber не включають витрати на винагороду співробітників в формі акцій, деякі інвестиції в нерухомість і покупку автомобілів, а також не враховують результати діяльності компанії в Китаї, де вона несла приблизно $ 1 млрд збитків на рік, повідомляє агентство Bloomberg. Uber продала китайський бізнес влітку минулого року місцевим конкурентові Didi Chuxing Technology Co.

Як пише The Wall Street Journal, з моменту заснування в 2008 році Uber залучила близько $ 15 млрд боргового та дольового фінансування. З цієї суми у Uber залишилося близько $ 7 млрд, оскільки діяльність компанії вимагає масштабних вливань.

Сукупна вартість поїздок, скоєних через Uber (включаючи доставку їжі Eats), збільшилася в четвертому кварталі на 28% в порівнянні з липнем-вереснем - до $ 6,9 млрд. Річний валовий показник надходжень склав $ 20 млрд в порівнянні з $ 8,9 млрд в 2015 році, $ 2,9 млрд в 2014 році і $ 685 млн в 2013 році, повідомив WSJ представник компанії.

Uber - міжнародна технологічна компанія, яка розробляє мобільні сервіси за викликом автомобілів з персональним водієм. Компанія надає послуги більш ніж в 570 містах майже в 70 країнах. На території СНД Uber присутній в Росії (включаючи Москву, Санкт-Петербург, Єкатеринбург, Казань, Новосибірськ, Ростов-на-Дону, Сочі, Краснодар, Нижній Новгород і Уфу), Білорусії (Мінськ), Азербайджані (Баку), Казахстані (Астана ) і Україні (Київ).